Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат 05:52

Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Культура Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".

Музыка Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.

Армия и оружие Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды «Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов попросил у Путина театр Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.

Футбол ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Футбол Защитник Шакуро стал игроком «Сочи» "Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.

Транспорт Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.

Энергетика Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Политика В Тбилиси возобновилась акция протеста В центре Тбилиси возобновляется акция протеста против действий парламента. Об этом сообщает в Twitter гражданский активист Николай Левшиц.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Происшествия Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».

Происшествия В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Шоу-бизнес Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной Бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман сегодня поделился с интернет-пользователями радостной новостью: он женился.

Политика В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.

Политика Спецкорреспондента «Коммерсанта» не пустили в Грузию Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.