Футбол

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»Чемпионат 05:52

Лондонский «Арсенал» примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба. Вторым участником встречи традиционно станет «Барселона».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» в матче за Кубок Гампера

Матч ТВ09:59

«Барселона» сыграет с «Арсеналом» на Кубке Гампера

Soccer.ru08:22

«Арсенал» представил расписание матчей в межсезонье

РИА Новости06:59

«Арсенал» проведёт товарищеский матч с «Барселоной»

Евро-футбол.ру06:20

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Чемпионат05:52

«Арсенал» вспоминает гол Аршавина в ворота «Барселоны». Видео

Спорт-Экспресс07:38

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в Кубке Гампера

Sports.ru05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Культура

Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях

В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено в 11:12
Музыка

Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Обновлено в 11:20
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика

Студенты отказались поддерживать оппозицию в Тбилиси

Обновлено в 11:48
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:32
Футбол

ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа

Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:38
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Космос

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Обновлено в 10:30
Футбол

Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»

"Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:04
Транспорт

Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Энергетика

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Хоккей

ЦСКА и «Спартак» в новом сезоне КХЛ будут проводить домашние матчи на «финской» площадке

Обновлено в 10:59
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста

В центре Тбилиси возобновляется акция протеста против действий парламента. Об этом сообщает в Twitter гражданский активист Николай Левшиц.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост

Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной

Бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман сегодня поделился с интернет-пользователями радостной новостью: он женился.
Обновлено в 10:31
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Политика

Спецкорреспондента «Коммерсанта» не пустили в Грузию

Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Теннис

Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинале турнира в Германии

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Жоана Гампера
Футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом «Барселона». Считается одним из самых старых товарищеских турниров проводимый ежегодно и в наше время.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное