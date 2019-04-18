Футбол

Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 лишился тренераLenta.ru 09:42

Помимо 60-летнего наставника, своих постов лишились и помощники Маклиша — Стиви Вудс, Джеймс Макфадден и Питер Грант. Имя нового тренера сборной Шотландии пока неизвестно.
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Соперник сборной России по отбору Евро-2020 уволил главного тренера

Советский спорт08:42

Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Матч ТВ08:21

Маклиш уволен с поста тренера сборной Шотландии

Sports.ru07:47

Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 уволил тренера

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Соперник сборной России по квалификации Евро-2020 остался без главного тренера

Sport24.ru07:30

Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Спорт-Экспресс07:12

Маклиш отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии

Чемпионат08:15
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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Toyota презентовала новый ProAce City

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Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
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Опубликована полная версия доклада Мюллера

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Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
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Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
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Происшествия

Главу управления Росавиации обвинили в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере начальнику управления правового обеспечения и имущественных отношений Владимиру Мнишко.
Обновлено в 10:18
Происшествия

На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных

Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
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Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
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Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
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Третьим среди популярных продуктов оказался криминальный сериал "Морская полиция: Спецотдел".
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«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
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Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
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Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
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Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
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Политика

Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины

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Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
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Финансы

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Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия

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Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
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Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО.
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Шотландский футболист, тренер. Выступал на позиции центрального защитника. Родился в шотландском городе Баррхед.
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