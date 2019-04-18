Футбол
Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 лишился тренераLenta.ru 09:42
Помимо 60-летнего наставника, своих постов лишились и помощники Маклиша — Стиви Вудс, Джеймс Макфадден и Питер Грант. Имя нового тренера сборной Шотландии пока неизвестно.
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