Футбол
Соперник сборной России по отбору Евро-2020 уволил главного тренераСоветский спорт 08:42
Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш отправлен в отставку, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Шотландии. 60-летний специалист возглавил национальную команду в феврале прошлого года. В 12 матчах под его руководством сборная одержала пять побед при семи поражениях.
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В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
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Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
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Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
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Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
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Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
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Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
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Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
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Общество
Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании
Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
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Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
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