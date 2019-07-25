Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянинаLenta.ru 03:37
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева. Он выступил в эфире телеканала NBC.
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Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
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Хабиб о смерти Дадашева: Начинаю ненавидеть этот спорт
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Обновлено в 02:07
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ рассказал детали преступления
Задержанные за разбой на 136 миллионов рублей офицеры ФСБ России не стали делить добычу поровну: по крайней мере один из спецназовцев "Альфы" получил лишь 4 миллиона рублей, то есть всего 3%.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме Паоло Соррентино, который получил название Mob Girl.
Обновлено в 03:09
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Обновлено вчера в 19:59
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
Обновлено в 04:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта
О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного
Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
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Увеличение пособий на детей потребует ежегодно 150 миллиардов рублей
По информации замминистра Светланы Петровой, рост пособий потребует 150 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 05:07
Общество
Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки
Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:14
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Политика
Появились свидетельства подтасовок СБУ в деле о сбитом Boeing
Названа причина засекреченности переговоров России и Нидерландов по сбитому Boeing 777 Немецкий аналитик Норман Риттер подтверждает эту оценку.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский назначил женщину в руководство Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост заместителя главы Службы внешней разведки страны Екатерину Слядневу.
Обновлено в 05:26
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39