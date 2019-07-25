Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянинаLenta.ru 03:37
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева. Он выступил в эфире телеканала NBC.
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Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.
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Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
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В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций
Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
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Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
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Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
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Кино
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Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
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Происшествия
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
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Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
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Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Обновлено в 07:26
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Финляндии задержали нарушителей границы из России
Погранохрана Финляндии задержала двух мужчин по подозрению в незаконном пересечении границы, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:50
Политика
Матвиенко допустила несправедливость отказа в регистрации в Мосгордуму
Ряду независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы могли отказать в регистрации несправедливо.
Обновлено в 08:08
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
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Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Музыка
Сын Виктора Цоя планирует выпустить альбом
Музыкант планирует выпустить полноценный альбом.33-летний наследник звезды 80-х ведёт тихий образ жизни, не появляюсь в новостях.
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Происшествия
Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»
Обновлено в 04:49
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии
Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам информацию о том, что сегодня, 24 июля, принял бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет РИА «Новости».
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Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
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Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
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Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Из-за жалоб Роспотребнадзор проверил состояние воздуха
Роспотребнадзор из-за многочисленных жалоб пермяков проверил качество воздуха в городе.
Обновлено в 05:59