Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянинаLenta.ru 03:37

Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева. Он выступил в эфире телеканала NBC.
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