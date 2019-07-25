Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянинаLenta.ru 03:37
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева. Он выступил в эфире телеканала NBC.
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