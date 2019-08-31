В следующем туре Лион в гостях сыграет против Амьена, а Бордо на своем поле примет Метц. Добавим, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов Лион 17 сентября на своем поле сыграет против Зенита.

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