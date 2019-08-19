У гостей сократил отставание в счете Вилсон. После этой победы «Спортинг» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Брага» находится на восьмой строчке. Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы.

Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

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