Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»Матч ТВ вчера в 17:58
Вендел
|16′
|38′
Пабло Сантос
Тьерри Коррея
|43′
Бруну Фернандеш
|44′
Абдулай Диаби
|61′
|66′
Ахмед Хассан Магуб
|72′
Франсержио
Мурило
|73′
Уилсон Эдуарду
|73′
Ахмед Хассан Магуб
Паулинью Диаш
Бруну Фернандеш
|75′
Абдулай Диаби
Луиш Нету
|77′
|79′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|82′
Рикарду Эшгайю
Луис Феллипе
Лусиано Вьетто
|85′
Вендел
Эдуардо
|87′
|90′+1′
Андре Орта
|90′+4′
Клаудемир
Спортинг
Расстановка 4‑4‑2
1
Рибейро
50
Коррея
4
Коатес
22
Матье
9
Акунья
14
Нету
5
Эдуардо
8
Фернандеш
98
Думбия
10
Вьетто
11
Рафинья
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
14
Сантос
5
Секейра
90
Галено
6
Клаудемир
19
Мурило
21
Орта
15
Орта
20
Диаш
Брага
Расстановка 4‑4‑2
У гостей сократил отставание в счете Вилсон. После этой победы «Спортинг» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Брага» находится на восьмой строчке. Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Соперник «Спартака» по Лиге Европы проиграл «Спортингу» в чемпионате Португалии
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
Обновлено в 07:52
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Футбол
Почеттино раскритиковал раннее закрытие трансферного окна в АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением относительно раннего закрытия трансферного окна в английском футболе.
Обновлено в 07:07
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Футбол
Круговой переходит в «Зенит». Детали контракта
Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в составе «Уфы» в 9 матчах РПЛ, отметившись одним голом.
Обновлено в 07:53
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Экономика
Реальные доходы россиян снова сократились
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%, сообщает Счетная палата.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Двое защитников ЛНР получили ранения в боях с украинскими боевиками
Двое военнослужащих ЛНР получили ранения в результате обстрела позиций Народной милиции со стороны ВСУ в районе села Нижнее Лозовое.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним
Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Футбол
Нападающий Балотелли стал игроком «Брешии»
Итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:20
Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублей
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель.
Обновлено 16 августа в 07:04
Наука
Эмодзи в переписке связали с успехом на свидании
С помощью второго исследования ученые решили воспроизвести полученные результаты, а также проверить, как использование эмодзи и смайликов связано с успехом в романтических отношениях после первого свидания, а также учесть другие переменные: в частности, то, насколько часто участники вообще пользуются мессенджерами.
Обновлено в 05:09
Экономика
Суд взыскал с Минобороны 6,7 млрд рублей за ремонт подлодки
Арбитражный суд Москвы взыскал с Минобороны РФ свыше 6,7 млрд рублей в пользу Центра судоремонта «Звездочка» по госконтракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки «Подмосковье».
Обновлено в 07:54
Наука
Таблетки для гипертоников могут вызвать рак кожи
К развитию онкологических заболеваний могут привести таблетки от давления, которые обычно прописывают таким пациентам.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Программу создания 3D-моделей органов человека представили на «Машуке»
Программа создания индивидуальных 3D-моделей органов человека, которая дает возможность хирургам спланировать проведение операции, представлена на Северо-Кавказском форуме "Машук-2019".
Обновлено в 06:23
Авто
Показали электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE
Состоялась презентация электрического седана Drako GTE производительностью 1200 л. с. Новая машина получила привлекательный внешний вид с фарами тонкой формы, капотом из карбона и воздухозаборниками большого размера, расположенными спереди.
Обновлено вчера в 07:43
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области
Обновлено в 01:20