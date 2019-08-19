Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»Матч ТВ 17:58
Вендел
|16′
|38′
Пабло Сантос
Тьерри Коррея
|43′
Бруну Фернандеш
|44′
Абдулай Диаби
|61′
|66′
Ахмед Хассан Магуб
|72′
Франсержио
Мурило
|73′
Уилсон Эдуарду
|73′
Ахмед Хассан Магуб
Паулинью Диаш
Бруну Фернандеш
|75′
Абдулай Диаби
Луиш Нету
|77′
|79′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|82′
Рикарду Эшгайю
Луис Феллипе
Лусиано Вьетто
|85′
Вендел
Эдуардо
|87′
|90′+1′
Андре Орта
|90′+4′
Клаудемир
Спортинг
Расстановка 4‑4‑2
1
Рибейро
50
Коррея
4
Коатес
22
Матье
9
Акунья
14
Нету
5
Эдуардо
8
Фернандеш
98
Думбия
10
Вьетто
11
Рафинья
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
14
Сантос
5
Секейра
90
Галено
6
Клаудемир
19
Мурило
21
Орта
15
Орта
20
Диаш
Брага
Расстановка 4‑4‑2
У гостей сократил отставание в счете Вилсон. После этой победы «Спортинг» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Брага» находится на восьмой строчке. Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы.
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