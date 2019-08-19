Футбол

Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»Матч ТВ 17:58

Спортинг — Брага
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, сегодня
Стадион «Жозе Алваладе»
Вендел
16′
38′
Пабло Сантос
Тьерри Коррея
43′
Бруну Фернандеш
44′
Абдулай Диаби
61′
66′
Ахмед Хассан Магуб
72′
Франсержио
Мурило
73′
Уилсон Эдуарду
73′
Ахмед Хассан Магуб
Паулинью Диаш
Бруну Фернандеш
75′
Абдулай Диаби
Луиш Нету
77′
79′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
82′
Рикарду Эшгайю
Луис Феллипе
Лусиано Вьетто
85′
Вендел
Эдуардо
87′
90′+1′
Андре Орта
90′+4′
Клаудемир
У гостей сократил отставание в счете Вилсон. После этой победы «Спортинг» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Брага» находится на восьмой строчке. Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы.
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