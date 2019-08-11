Соперник московского "Спартака" по Лиге Европы "Тун" на выезде обыграл "Люцерн" в четвертом туре чемпионата Швейцарии по футболу. Встреча, прошедшая в Люцерне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Никки Хавенар (на 33-й минуте) и Крис Каблан (90+1).

Соперник «Спартак» по Лиге Европы победил «Люцерн» в чемпионате Швейцарии

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