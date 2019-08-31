Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСоперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 0:0. Напомним, что клуб из Левекузена является соперником «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов. В другом матче дны «Кельн» обыграл «Фрайбург» — 2:1. Чемпионат Германии.
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Соперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

Спорт-Экспресс11:32

Соперник «Локомотива» по ЛЧ потерял очки, «Бавария» шесть раз поразила ворота «Майнца»

Sportbox.RU11:37

Соперник «Локомотива» по ЛЧ потерял очки, «Бавария» шесть раз поразила ворота «Майнца»

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«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», «Шальке» разгромил «Герту»

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«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу», «Байер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

Чемпионат11:29

Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

Советский спорт11:28

«Шальке» крупно обыграл «Герту» в Бундеслиге

RT на русском11:28
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Общество

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости 10:40
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Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 05:40
Космос

На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество

Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
ТК Звезда 10:09
Общество

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Шоу-бизнес

Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян

По словам источников Super, реалити расскажет о жизни Яны Рудковской, всей ее семьи и окружения без купюр и с массой эксклюзивных подробностей — как бытовых, так и из-за закулисья мира шоу-бизнеса и моды.
Super.ru 06:24
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Единоборства

Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru 19:34
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Футбол

Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»

Евро-футбол.ру 16:18
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Экономика

Семь вьетнамских компаний вошли в топ-200 Forbes Asia

В рейтинг 200 лучших компаний с доходом выше одного миллиарда долларов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составленный Forbes Asia, вошло семь компаний из Вьетнама.
REGNUM 05:05
Политика

В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 17:56
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Футбол

Созин: «Краснодар» обязан бороться за победу в Лиге Европы

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Чемпионат 16:00
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Общество

Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории

Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM вчера в 14:58
Технологии

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Хоккей

«Локо» выиграл третий Кубок мира в своей истории

Ярославский регион. Северный край 14:32
Экономика

Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков

Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия вчера в 03:56
Здоровье

Красноярцев просят о помощи 2-летнему ребенку, который перенес инсульт

Списывали на то, что он недоношенный.
ТВК 22:00
Происшествия

В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека

В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском 17:53
Наука

Физики через математическую модель описали ужарку стейка

Evo-rus.com 09:28
Армия и оружие

Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов

Международная коалиция уничтожила в йеменской провинции Дамар военную базу, на территории которой находились принадлежащие хуситам беспилотники и ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны.
Российская газета 21:49
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Политика

В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа

Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
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Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
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