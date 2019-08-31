Футбол
Спорт-ЭкспрессСоперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»
«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 0:0. Напомним, что клуб из Левекузена является соперником «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов. В другом матче дны «Кельн» обыграл «Фрайбург» — 2:1. Чемпионат Германии.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости 10:40
Наука
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 05:40
Космос
На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество
Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
ТК Звезда 10:09
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Шоу-бизнес
Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян
По словам источников Super, реалити расскажет о жизни Яны Рудковской, всей ее семьи и окружения без купюр и с массой эксклюзивных подробностей — как бытовых, так и из-за закулисья мира шоу-бизнеса и моды.
Super.ru 06:24
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru 19:34
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру 16:18
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Экономика
Семь вьетнамских компаний вошли в топ-200 Forbes Asia
В рейтинг 200 лучших компаний с доходом выше одного миллиарда долларов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составленный Forbes Asia, вошло семь компаний из Вьетнама.
REGNUM 05:05
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 17:56
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Футбол
Созин: «Краснодар» обязан бороться за победу в Лиге Европы
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Чемпионат 16:00
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM вчера в 14:58
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Хоккей
«Локо» выиграл третий Кубок мира в своей истории
Ярославский регион. Северный край 14:32
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия вчера в 03:56
Здоровье
Красноярцев просят о помощи 2-летнему ребенку, который перенес инсульт
Списывали на то, что он недоношенный.
ТВК 22:00
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском 17:53
Наука
Физики через математическую модель описали ужарку стейка
Evo-rus.com 09:28
Армия и оружие
Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов
Международная коалиция уничтожила в йеменской провинции Дамар военную базу, на территории которой находились принадлежащие хуситам беспилотники и ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны.
Российская газета 21:49
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Политика
В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа
Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32