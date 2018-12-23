Футбол

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» сменил главного тренера
Soccer.ru
05:20

Интересно, что в последнем туре "Байер" обыграл "Герту", но даже это не спасло Херрлиха от увольнения. Напомним, что леверкузенцы сыграют с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы.
Soccer.ru05:20

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«Байер» огласил имя нового главного тренера команды

Чемпионат06:47

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» сменил главного тренера

Soccer.ru05:20

Соперник «Краснодара» по ЛЕ объявил имя нового главного тренера

Sportbox.RU05:59

Соперник «Краснодара» по ЛЕ объявил имя нового главного тренера

Матч ТВ05:59

Тренер, который вывел «Аякс» в финал Лиги Европы, возглавил будущего соперника «Краснодара» в этом турнире

Спорт день за днем07:05

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера

Sport24.ru06:20

«Байер» уволил Херрлиха и назначил Боша на пост главного тренера

Sports.ru05:35
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
Футбол

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Обновлено в 05:19
Футбол

Кейн получит орден Британской империи

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:43
Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

22 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своем поле «Рому».
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол

П. Шмейхель может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель сказал, что собирается рассмотреть возможность стать новым спортивным директором английского клуба.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче чемпионата Испании

Обновлено вчера в 14:33
Футбол

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол

«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол

Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса

Обновлено в 06:43
Футбол

«Ювентус» лидирует в борьбе за Рэмси

Туринский «Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 05:52
Футбол

Умтити вернется в расположение команды 30 декабря

Футболист вернется в расположение команды 30 декабря, чтобы продолжить консервативное лечение колена.
Обновлено в 04:20
Футбол

Зюле: «Буду счастлив, если в 35 лет смогу бегать как Рибери»

Защитник "Баварии" Никлас Зюле похвалил своего одноклубника Франка Рибери, который накануне оформил дубль в ворота "Айнтрахта" (3:0). Я был бы счастлив, если бы в 35 лет смог бегать как Рибери.
Обновлено в 04:23
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер.
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Хайко Херрлих
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, главный тренер клуба «Байер 04». Провёл 5 игр в составе национальной сборной, лучший бомбардир Бундеслиги в сезоне 1994/95.
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