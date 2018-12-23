Интересно, что в последнем туре "Байер" обыграл "Герту", но даже это не спасло Херрлиха от увольнения. Напомним, что леверкузенцы сыграют с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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