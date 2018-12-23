54-летний Бош сменил на посту ранее уволенного Хайко Херрлиха. «Байер» после 17 матчей занимает 9-е место в чемпионате Германии. Напомним, клуб из Леверкузена является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы.

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Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера

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