Политика
Жээнбеков назначил заседание Совбеза КиргизииВзгляд.ру вчера в 15:23
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совбеза страны, сообщили в его пресс-службе. Заседание Совбеза назначено на утро четверга, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:30, Вашингтон
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В Бишкеке проходит заседание Совета безопасности под председательством Жээнбекова
КП - Бишкеквчера в 23:36
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:30, Вашингтон
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Обновлено вчера в 19:28
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Су-57 назвали опасным клоном F-22 и F-35
Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта.
Обновлено 05 августа в 06:01
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева
В среду, 7 августа, стало известно о том, что бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Обновлено в 01:22
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В офис ФБК Навального пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Кино
Гуляющий по Москве Тарантино стал поводом для мемов
Визит Квентина Тарантино в Москву привлек пристальное внимание интернет-пользователей, которые создали десятки мемов с американским режиссером.
Обновлено в 00:08
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером
Ожидается, что новые Logan, Sandero и Sandero Stepway покажут в Европе в 2020—2021 годах, а возможными площадками для их премьеры могут стать автосалоны в Париже (октябрь 2020-го) и Женеве (март 2021-го).
Обновлено в 03:23
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38