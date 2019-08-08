Политика

Жээнбеков назначил заседание Совбеза КиргизииВзгляд.ру вчера в 15:23

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совбеза страны, сообщили в его пресс-службе. Заседание Совбеза назначено на утро четверга, передает РИА «Новости».
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