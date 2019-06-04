ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетяхРИА Новости 13:07

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

с чего всё началось

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

Армия и оружие В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны» Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».

Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Политика Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Шоу-бизнес Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Наука Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.

Игры Утечка: осенью для Destiny 2 выйдет новое расширение — в нём игроки вернутся на Луну За два дня до презентации «Следующей главы Destiny 2» в сети благодаря датамайнингу РС-версии шутера появилась информация и постер следующего крупного расширения — Shadowkeep.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Представлен новый Apple Mac Pro Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.

Происшествия На съемках бондианы произошел взрыв Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.