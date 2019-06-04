Происшествия

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетяхРИА Новости 13:07

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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