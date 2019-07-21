Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложнымиГазета.Ru 14:11
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. По словам представителя дипмиссии, это "абсолютная ложь" и "псевдоинформация".
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с чего всё началось
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.ТАСС11:07
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