Происшествия

Сообщения о минировании школ и больниц проверяют в ХакасииТАСС 22:19

Сигналы о минировании школ и больниц проверяют с утра понедельника в Хакасии. Соответствующее сообщение размещено на странице регионального главка МЧС в социальной сети "ВКонтакте".
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В Гааге в результате взрыва произошло частичное обрушение трех жилых зданий.
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Обновлено в 18:57
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