Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложнымиРоссийская газета 08:05

Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

с чего всё началось

Неизвестные сообщали о "минировании" 16 объектов в разных районах Москвы, в том числе Храма Христа Спасителя, Останкинской телебашни и мавзолея Ленина. Кроме того, в анонимных сообщениях фигурировали станции столичного метро - они также были проверены, никаких опасных предметов не найдено.

Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложными

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