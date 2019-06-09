Происшествия

Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложнымиРоссийская газета 08:05

Неизвестные сообщали о "минировании" 16 объектов в разных районах Москвы, в том числе Храма Христа Спасителя, Останкинской телебашни и мавзолея Ленина. Кроме того, в анонимных сообщениях фигурировали станции столичного метро - они также были проверены, никаких опасных предметов не найдено.
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В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости05:25

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В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

РИА Новости05:25

Сообщения об угрозах взрывов ряда объектов в центре Москвы оказались ложными

ТАСС07:47

Поступила информация о «минировании» Мавзолея и Останкинской башни

Вечерняя Москва05:37

Источник: угроза взрыва в Мавзолее Ленина не подтвердилась

RT на русском08:55

Останкинскую башню проверяют после сообщения о минировании

Москва 2404:41

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской телебашне

Агентство Москва04:39

Угроза взрыва в Мавзолее Ленина и Останкинской телебашне не подтвердилась

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