Происшествия
Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилосьРИА Новости 06:08
Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.
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Футбол
Иван Обляков: «Это первый матч в сезоне, когда нам немного повезло»
«Спартак» же потерпел первое поражение в РПЛ при Олеге Кононове, прервав 7-матчевую беспроигрышную серию.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
Обновлено в 06:13
Политика
Готов на кровавые провокации: Порошенко обвинили в черном пиаре
Сила, в понимании Порошенко, означает готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил Клинцевич в "Фейсбуке".
Обновлено в 09:25
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Ставрополе пожар повредил газопровод
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
Общество
Минкомсвязи: Рунет останется свободной площадкой
"Свободной площадкой был и останется", — подтвердил Волин .
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Политика
В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Двое детей пострадали от клещей на Южном Урале
В Челябинской области начался сезон активности клещей. Уже есть первые пострадавшие, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Обновлено в 06:07
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол
Гвардиола: «Мы продлили наш сезон на ещё одну неделю»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после полуфинальной игры Кубка Англии с "Брайтоном".
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Авто
Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4
Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Российские студенты объявили голодовку в тюрьме Египта
Задержанные в Египте ингушские студенты объявили голодовку. Молодые люди находятся в тюрьме Каира с августа прошлого года.
Обновлено в 05:57