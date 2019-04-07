Происшествия
Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилосьРИА Новости 06:08
Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.
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Футбол
Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигу
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо сказал, что пока не собирается вновь выступать в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 05:36
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Происшествия
На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление
На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена.
Обновлено в 06:28
Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Хоккей
Драки Кубка Гагарина: Плотников послал в нокдаун Телегина
Нападающий СКА Сергей Плотников устроил драку с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным после стычки на пятаке петербуржцев.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Обновлено в 11:31
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика
Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика
После вопроса Зеленскому «Что такое РПГ?» бывшего участника АТО задержал спецназ МВД
Дубинский сообщает, что мужчина, спросив у Зеленского, что это за предмет, дал ему 24 часа, в течение которых его задержали бойцы отряда спецназа.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Происшествия
На всей территории Судана отключили электричество
Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
Обновлено в 11:44
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16