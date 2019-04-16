Гаджеты

Sony рассказала про PlayStation 5Megaobzor.com вчера в 13:04

Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики. Теперь появилась официальная информация от ведущего инженера компании Sony.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Sony назвали особенности следующей PlayStation

RT на русскомвчера в 16:44

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Lenta.ruвчера в 09:52

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

РИА Новостивчера в 11:56

Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году

Чемпионатвчера в 11:32

Sony раскрыла подробности о следующем поколении Playstation

Телеканал 360°вчера в 11:18

Sony рассказала о новых возможностях PlayStation 5

ФАНвчера в 10:44

Раскрыты подробности новой модели Sony PlayStation

Известиявчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Экономика

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

Обновлено вчера в 14:35
Общество

Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей

Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей.
Обновлено в 01:45
Политика

Госдума приняла закон о суверенном интернете

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Хоккей

«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В США в глазу у девочки нашли десять раковых опухолей

В США у двухлетней девочки обнаружили десять опухолей в глазу. Мама ребёнка рассказала о том, что их обнаружили в 2016 году.
Обновлено в 01:56
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Пожар в заброшенном доме на Энергетиков сняли на видео

Обновлено в 00:54
Общество

Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи

В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Число россиян с ожирением удвоилось за несколько лет

За последние несколько лет значительно увеличилось число россиян, страдающих ожирением.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье

1,3 тысячи будущих врачей побывали на ярмарке вакансий в Волгограде

Ярмарка вакансий – уникальная возможность для общения выпускников вузов и главных врачей, – подчеркнул заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Москалькова прокомментировала УДО Карауловой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено вчера в 16:24
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае

Обновлено в 00:11
Политика

NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей

Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Музыка

Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея

На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster

Компания Renault начнет работу над новым, третьим поколением кроссовера Duster не раньше второй половины 2020 года.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Космос

Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю

HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено вчера в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное