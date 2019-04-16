Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5Lenta.ru 09:52

В первую очередь Церни подтвердил, что PlayStation 5 (хотя сам он избегает этого названия и просто называет ее «консолью следующего поколения») получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и созданный по 7-нанометровому техпроцессу, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К.
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Sony раскрыла характеристики новой PlayStation

Rambler News Service10:51

Sony рассказала о новых возможностях PlayStation 5

ФАН10:44

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Lenta.ru09:52

Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет

Life.ru10:00

Стали известны первые подробности о новой Sony PlayStation 5

Народные новости10:20

Стали известны первые подробности о Sony PlayStation 5

DP.RU11:13

Sony рассказала о PlayStation следующего поколения: обратная совместимость, PSVR и SSD

Мир фантастики10:51
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Кино

Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой

Обновлено в 07:07
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Культура

Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф

Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
Обновлено в 10:53
Теннис

Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира

Обновлено в 10:58
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Спорт

«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама

"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено вчера в 01:04
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Петербурге уволены начальник экономической полиции и его заместитель

Кадровые изменения произошли в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: своих постов лишились начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник Алексей Бриллиантов и его заместитель, полковник полиции Денис Михайлов.
Обновлено в 06:51
Кино

В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Китай получил 24 российских истребителя Су-35

Обновлено в 05:23
Космос

Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю

HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Политика

Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
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