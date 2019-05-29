Игры

Sony раскрыла дату выхода Death StrandingLenta.ru 12:11

Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта.
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Sony назвала дату выхода Death Stranding

Газета.Ru14:10

Sony назвала дату выхода Death Stranding

РИА Новости13:46

В PlayStation Store появилась страница Death Stranding ещё до анонса игры

REGNUM05:55

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Lenta.ru12:11

Death Stranding выйдет в ноябре

News.ru11:58

Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

ТАСС13:29

Стало известно, какие бонусы получат игроки за предзаказ Death Stranding

Российская газета05:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Обновлено 26 мая в 15:22
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Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
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Хидэо Кодзима
Японский дизайнер
Японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр. Глава собственной студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions, в прошлом - вице-президент Konami Digital Entertainment. Кодзима наиболее известен как создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts. Он также выступал продюсером других игр и серий, в том числе Zone of the Enders, Boktai и Castlevania: Lords of Shadow.
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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разрабатываемая студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami. В работе над игрой также принимают участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо в одной из ролей. Игра будет содержать кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком; дата выхода Death Stranding не объявлена.
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