Игры

Sony раскрыла дату выхода Death StrandingLenta.ru 12:11

Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта.
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Sony назвала дату выхода Death Stranding

Газета.Ru14:10

В PlayStation Store появилась страница Death Stranding ещё до анонса игры

REGNUM05:55

Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

ТАСС13:29

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Lenta.ru12:11

Death Stranding выйдет в ноябре

News.ru11:58

Sony назвала дату выхода Death Stranding

РИА Новости13:46

Стало известно, какие бонусы получат игроки за предзаказ Death Stranding

Российская газета05:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
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Кино

В США умер актер, сыгравший в «Крестном отце»

Кармине Кариди скончался на 86-м году жизни Актер Кармине Кариди, сыгравший в знаменитой киносаге "Крестный отец", скончался в США на 86-м году жизни, сообщает TMZ.
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В недавнем прошлом Плутон был «живой планетой», считают астрономы

Обновлено в 14:44
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

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Происшествия

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Обновлено в 08:14
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Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

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Происшествия

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После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
Обновлено в 16:32
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Обновлено в 14:10
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

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Обновлено в 15:21
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Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".
Обновлено в 15:24
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Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
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Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
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Хидэо Кодзима
Японский дизайнер
Японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр. Глава собственной студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions, в прошлом - вице-президент Konami Digital Entertainment. Кодзима наиболее известен как создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts. Он также выступал продюсером других игр и серий, в том числе Zone of the Enders, Boktai и Castlevania: Lords of Shadow.
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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разрабатываемая студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami. В работе над игрой также принимают участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо в одной из ролей. Игра будет содержать кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком; дата выхода Death Stranding не объявлена.
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