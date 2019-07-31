с чего всё началось

Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации Sony Хироки Тотоки.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Происшествия На Крите произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.

Общество Россияне стали реже оставлять завещания Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Общество Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 августа Жители Башкирии смогут бесплатно обменять карту "Башавтотранса" на "Алга" Ипотечные каникулы С 1 августа вступает в силу закон об ипотечных каникулах.

Происшествия В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Кино Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.

Космос Магнитогорский робот Федя полетит в космос Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Политика Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Общество Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна начал снижаться Вода в реке Ия в районе Тулуна утром 31 июля перестала подниматься, а с 6 до 8 утра уровень воды снизился на 4 сантиметра, сообщается на сайте администрации города.

Игры Стало известно возможное название новой Need for Speed В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.

Армия и оружие Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Кино Охотники становятся добычей в трейлере фильма «Охота» Кинокомпания Universal Pictures выложила на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Охота» («The Hunt»), премьера которого в России запланирована на 17 октября этого года.

Политика Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.

Политика Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.

Здоровье В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.

Путешествия Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.

Общество Россияне променяли семью на деньги Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.

Экономика Граждане сократили инвестрасходы В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода.