Экономика

Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войнРБК 03:06

Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации Sony Хироки Тотоки.
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с чего всё началось
Sony сообщила
, что, если американское правительство всё же повысит налог на импортные товары из Китая, компании придётся увеличить стоимость консолей в регионе.
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