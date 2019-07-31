Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войнРБК 03:06
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации Sony Хироки Тотоки.
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с чего всё началось
Sony сообщила, что, если американское правительство всё же повысит налог на импортные товары из Китая, компании придётся увеличить стоимость консолей в регионе.Игромания.рувчера в 09:32
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Sony пригрозила США повысить цены на PlayStation из-за торговой войны с Китаем
Ведомостивчера в 23:25
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