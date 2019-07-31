с чего всё началось

Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации Sony Хироки Тотоки.

Общество Количество арестованных в Москве превышает лимит столичных изоляторов Снизилось и число тех, кому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Здоровье Выявлены снижающие давление напитки Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Общество Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

Общество Утвержден список потенциально опасных собак Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Футбол Медведев: Можем презентовать игроков «Зенита» в Эрмитаже Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев во время подписания договора о сотрудничестве футбольного клуба с Эрмитажем заявил, что теперь презентанции игроков могут проходить в главном музее России.

Экономика Росстат опубликовал данные о росте бедности в России Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.

Политика Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Экономика Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.

Общество Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей.

Армия и оружие Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.

Экономика «Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК» «Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.

Происшествия Виновник ДТП на Невском рассказал на видео о причинах своего побега В ДТП серьезно пострадала и была госпитализирована женщина-водитель другого автомобиля. Сам виновник происшествия с места аварии скрылся.

Политика Погребинский: Порошенко не вернется на Украину Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.

Здоровье Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.

Происшествия В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.

Политика Определены сроки уничтожения Украины Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.

Политика Рудяков: «В Трускавце проходит не обучение, а знакомство с депутатами» Рудяков уверен, что судить об эффективности обучения новых депутатов «Слуги народа» можно будет только с истечением какого-то времени по результатам их работы в Верховной Раде.

Армия и оружие В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35 Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.