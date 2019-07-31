с чего всё началось

Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае. Об этом компания уже предупредила правительство Штатов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Авто Несколько автопроизводителей отказались от мотор-шоу в Токио Токийское мотор-шоу проводится раз в два года и откроется для публики 24 октября уже в 46-й раз.

Наука В Канаде нашли окаменелости древнего хищника «Ктулху» Канадские исследователи обнаружили в сланцах Бёрджесс, расположенных на территории юга Канады окаменелости морского хищника кембрийского периода, который жил на нашей планете около 508 миллионов лет назад, информирует Proceedings of the Royal Society.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Общество На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Армия и оружие Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии "Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Политика Россияне назвали самый сильный флот в мире Большинство россиян (67 процентов) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире.

Политика В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Происшествия Пьяный актер вырвал дверь московского такси Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Общество Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.

Происшествия Из аэропорта Тюмени эвакуировали около 750 человек Из аэропорта Рощино в Тюмени из-за задымления эвакуировали около 750 человек.

Общество Около 70% россиян признались в готовности променять семью на работу В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.