с чего всё началось

Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае. Об этом компания уже предупредила правительство Штатов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Энергетика Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.

Гаджеты Huawei на мировом рынке смартфонов заняла второе место Второе место досталось китайскому производителю Huawei, продажи компании составили 58,7 миллионов гаджетов.

Экономика В Минфине РФ пояснили сложности отказа от доллара Торможение перехода торговых расчетов на национальные валюты обусловлено глобальной ролью американского доллара, заявил директор департамента российского Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев 31 июля в интервью РБК.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.

Здоровье Количество пострадавших от укусов клещей в Ленобласти возросло на 30% Пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщает, что по сравнению с многолетним уровнем в этом году укусов клещей стало на 29,9% больше.

Происшествия Дедушка и внучка погибли при взрыве газа дома под Тюменью Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в частном доме, в посёлке Боровский Тюменского района.

Происшествия Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Политика Генпрокуратура проверит работу пенсионных фондов В августе Генеральная прокуратура начнёт массовую проверку работы пенсионных фондов по поручению президента России Владимира Путина.

Авто Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.

Здоровье Медики назвали первый признак алкоголизма Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.