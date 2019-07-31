с чего всё началось

Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае. Об этом компания уже предупредила правительство Штатов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США

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