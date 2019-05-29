Игры

Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео КодзимыНародные новости вчера в 14:02

Японская компания Sony выпустила демонстрационный ролик игры Death Stranding, сообщив, что долгожданный выход проекта запланирован на 8 ноября.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Sony назвала дату выхода Death Stranding

Газета.Ruвчера в 14:10

В PlayStation Store появилась страница Death Stranding ещё до анонса игры

REGNUMвчера в 05:55

Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

ТАССвчера в 13:29

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Lenta.ruвчера в 12:11

Death Stranding выйдет в ноябре

News.ruвчера в 11:58

Sony назвала дату выхода Death Stranding

РИА Новостивчера в 13:46

Стало известно, какие бонусы получат игроки за предзаказ Death Stranding

Российская газетавчера в 05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Политика

КНР обвинила США в экономическом терроризме

Замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что США используют "протекционистскую дубину" и экономический терроризм.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

Обновлено в 00:54
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Технологии

«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Экономика

В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета

Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.
Обновлено в 01:34
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено 28 мая в 18:00
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Приговор новосибирскому экс-милиционеру за 19 убийств вступил в силу

Обновлено в 01:07
Кино

«Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDB

Обновлено в 00:42
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Экономика

Диагноз — ОЭЗ: Счетная палата раскритиковала особые экономические зоны

Счетная палата раскритиковала работу Особых экономических зон.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына

Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 01:22
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

Обновлено в 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хидэо Кодзима
Японский дизайнер
Японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр. Глава собственной студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions, в прошлом - вице-президент Konami Digital Entertainment. Кодзима наиболее известен как создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts. Он также выступал продюсером других игр и серий, в том числе Zone of the Enders, Boktai и Castlevania: Lords of Shadow.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разрабатываемая студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami. В работе над игрой также принимают участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо в одной из ролей. Игра будет содержать кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком; дата выхода Death Stranding не объявлена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное