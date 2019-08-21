Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной MarvelРоссийская газета 03:20
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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СМИ: Disney и Sony не могут найти будущее Человека-паука в киновселенной Marvel
Игромания.рувчера в 16:20
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
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Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
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Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» во втором матче на Кубке Латвийской железной дороги.
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Армия и оружие
Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракет США
Россия и Китай запросили проведение заседания Совбеза ООН из-за действий США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено вчера в 22:14
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В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
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Крокодил Фиделя Кастро покусал шведского пенсионера
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Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Авто
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Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России.
Обновлено в 09:39
Политика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту США
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
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Экономика
«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Театры
Гастрольный план Волковского театра не изменится после смены худрука
Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
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«Рубин» нашел видео, где Карпин поет классику
Обновлено в 10:05
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26