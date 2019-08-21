Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной MarvelРоссийская газета 03:20

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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