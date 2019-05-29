Игры
Sony назвала дату выхода Death StrandingРИА Новости 13:46
Компания Sony провела трансляцию игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима. В трансляции на стриминговом сервисе Twitch отметили, что игра поступит в продажу 8 ноября этого года. Игра выйдет на платформе Playstation 4 и уже доступна для предзаказа.
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Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Политика
Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Футбол
Жиру и Педро вывели «Челси» вперед в финале ЛЕ
Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил первый гол в финале розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, а затем преимущество «аристократов» удвоил Педро.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Хоккей
Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»
Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Транспорт
Электробус: шесть вопросов о новом виде транспорта в Калининграде
Администрация Калининграда ожидает прибытия нового вида общественного транспорта — электробуса.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева прилетела в Россию впервые после родов
В начале декабря Виктория Лопырева подтвердила ходившие уже давно слухи о своей беременности и улетела в Майами, чтобы там со всем комфортом готовиться к родам.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить воды для снижения риска деменции
Медики из Великобритании рассказали, сколько необходимо пить воды ежедневно, чтобы минимизировать развитие деменции.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Обновлено в 16:49
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Происшествия
В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление
Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Потап показал выступление своего сына на выпускном
Известный артист Потап показал выступление своего сына Андрея на школьном выпускном. Певец поделился радостным событием в Instagram.
Обновлено в 17:35
Кино
Умер звезда фильма «Крестный отец»
Обновлено в 18:10
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: представлен последний клан — Малкавианы
Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили последний клан RPG, который будет доступен на релизе игры в первом квартале 2020 года, — им стали Малкавианы.
Обновлено в 09:44
Политика
Госдеп назвал последствия для Турции за покупку С-400
Если Турция завершит покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США не будут поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 и прекратят участие турецкой стороны в процессе их производства.
Обновлено в 15:18
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске
В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Политика
Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом 29 мая сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 08:59
Политика
Охранник Коломойского стал главой Службы безопасности Зеленского
По данным некоторых украинский СМИ, Донец работал охранником украинского бизнесмена и мецената Игоря Коломойского.
Обновлено в 16:30
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
В поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области пожар охватил несколько хозяйственных построек.
Обновлено в 17:16