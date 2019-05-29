Игры

Sony анонсировала дату релиза Death StrandingТАСС 13:29

Игра, как сообщается Sony, выйдет на игровой приставке PlayStation 4 8 ноября 2019 года. Death Stranding - симулятор постапокалиптического курьера, первая игра Кодзимы после его ухода из японской фирмы Konami (серии видеоигр Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Pro Evolution Soccer).
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Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

ТАСС13:29

В PlayStation Store появилась страница Death Stranding ещё до анонса игры

REGNUM05:55

Игра Death Stranding выйдет 8 ноября

Матч ТВ13:11

Death Stranding выйдет в ноябре

News.ru11:58

Sony представила специальное и коллекционное издания Death Stranding

Игромания.ру13:39

Стала известна дата выхода игры Death Stranding от Хидео Кодзимы

Телеканал 360°13:19

Стало известно, какие бонусы получат игроки за предзаказ Death Stranding

Российская газета05:37
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Death Stranding
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Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разрабатываемая студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami. В работе над игрой также принимают участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо в одной из ролей. Игра будет содержать кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком; дата выхода Death Stranding не объявлена.
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