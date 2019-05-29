Игры
Sony анонсировала дату релиза Death StrandingТАСС 13:29
Игра, как сообщается Sony, выйдет на игровой приставке PlayStation 4 8 ноября 2019 года. Death Stranding - симулятор постапокалиптического курьера, первая игра Кодзимы после его ухода из японской фирмы Konami (серии видеоигр Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Pro Evolution Soccer).
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Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
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Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
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«Челси» отправился в Баку на финал Лиги Европы
"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая.
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Обновлено в 08:18
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Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
Обновлено в 10:47
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Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
Обновлено в 08:19
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В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием
Обновлено в 10:35
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Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Политика
Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту Киева
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В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель
Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
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Обновлено в 09:07
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Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак".
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
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Обновлено в 11:14
Происшествия
В США 130 человек пострадали из-за торнадо
По меньшей мере 130 человек пострадали из-за торнадо, обрушившегося на американские штаты Огайо и Индиана.
Обновлено вчера в 18:15
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Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
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США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном
Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.
Обновлено в 11:04
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Полицейский из службы охраны премьера Чехии Андрея Бабиша выстрелил из пистолета в салоне правительственного самолета, на котором политик возвращался в Прагу после визита в Брюссель.
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Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны
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Обновлено в 13:05
Армия и оружие
NBC рассказал о «силовой игре» России против США в Арктике
Россия в последнее время все больше преследует американскую авиацию в Арктике, и это является частью "силовой игры" Кремля, рассказывает американский телеканал NBC News.
Обновлено в 08:29
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Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
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Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
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