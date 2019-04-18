Сон: никогда не видел ничего подобного, это было жёстко и безумноЧемпионат вчера в 17:21

Сон: никогда не видел ничего подобного, это было жёстко и безумно

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Происшествия В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.

Шоу-бизнес Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.

Армия и оружие Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией «ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

Политика Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Авто У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.

Общество Треть водки в России оказалась нелегальной Почти треть водки в России оказалась нелегальной.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Политика Опубликована полная версия доклада Мюллера В четверг, 18 апреля, генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела».

Происшествия Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.

Политика Робот Порошенко позвонил Тимошенко и попросил проголосовать за неё На телефон экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко позвонил робот Порошенко, призвав проголосовать за нынешнего главу Украину на выборах 21 апреля.

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКО Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО.

Политика Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.

Хоккей Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Экономика Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.

Происшествия Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.

Футбол Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.

Авто Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.

Политика Национализация Приватбанка Коломойского признана незаконной Суд признал, что вмешательство государства было проведено с многочисленными нарушениями законодательства, что стало нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в банковской сфере.

Происшествия В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета «Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.