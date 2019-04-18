Футбол

Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком ЛЧМатч ТВ вчера в 19:10

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Теперь на счету корейца 12 голов в Лиге чемпионов.
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Кто такой Сон Хын Мин – герой противостояния «Тоттенхэма» с «Ман Сити» в ЛЧ

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Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком ЛЧ

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