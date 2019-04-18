Футбол
Сон: «Хочется поблагодарить VAR»Soccer.ru вчера в 17:46
Иногда VAR раздражает, но сегодня следует поблагодарить эту систему. Мы показали невероятный характер.
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«Это было сумасшествие». Сон Хын Мин - о драматичной концовке в Манчестере
Спорт-Экспрессвчера в 17:22
Сон Хын Мин: «Это безумие. Иногда VAR раздражает, но сегодня хочется сказать спасибо»
Sport24.ruвчера в 17:18
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 11:39
Здоровье
В Новокузнецке появится филиал кемеровского кардиодиспансера
Новокузнецкий филиал Кемеровского областного кардиологического диспансера начнет работу в полную мощность в 2021 году.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Роскачество определило три лучшие марки кефира
Специалисты Роскачества протестировали по 35 параметрам качества 11 новых торговых марок кефира из разных регионов России.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Александр Шестун пережил остановку сердца
Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
Обновлено в 07:11
Экономика
В Минфине поддержали идею объединения ОСАГО и КАСКО
Минфин поддержал идею создания универсального полиса на базе и ОСАГО, и КАСКО.
Обновлено в 11:42
Политика
Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Общество
Учёные развенчали миф о пользе правильного питания
Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Первые мурманские призывники отправились служить на Северный флот
Сегодня в городе-герое Мурманске состоялась первая торжественная отправка двадцати двух молодых людей, призванных на военную службу на Северный флот.
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые
По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:17
Транспорт
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Общество
В Москву на следующей неделе придёт потепление до +19
Грядущая неделя порадует москвичей новой волной потепления, а столбики термометров поднимутся до отметки в 19 градусов со знаком "плюс".
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский в студии телеканала «1+1» представил свою команду
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в эфире политического шоу на канале "1+1" в четверг представил свою команду.
Обновлено в 14:26
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Экономика
Россияне могут лишиться возможности платить по картам из-за санкций
Клиенты почти трети российских банков могут столкнуться с трудностями при оплате покупок банковскими картами и онлайн-шоппинге.
Обновлено в 05:13