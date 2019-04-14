Солсбери назван лучшим местом для жизни в БританииBFM.ru 03:45

Солсбери, где расположен средневековый готический собор Девы Марии, «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование», отмечают авторы списка. Лучшим местом для жизни в Шотландии, согласно рейтингу, стал город Данди. В Северной Ирландии лидирует по качеству жизни Холивуд.

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Происшествия Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него якобы напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Спорт Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.

Культура Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2» Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».

Путешествия Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.

Авто Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.

Происшествия Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политика Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Общество Стала известна зарплата российских священников Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Единоборства В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".

Энергетика Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.

Общество Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12 Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).

Происшествия Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Политика В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I Украине Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Общество МЧС: сильные дожди надвигаются на Крым Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с сообщением о сильных дождях.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.