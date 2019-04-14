Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в БританииBFM.ru 03:45

Солсбери, где расположен средневековый готический собор Девы Марии, «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование», отмечают авторы списка. Лучшим местом для жизни в Шотландии, согласно рейтингу, стал город Данди. В Северной Ирландии лидирует по качеству жизни Холивуд.
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Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, назван лучшим место для проживания в Великобритании

Эхо Москвы04:00

Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии

РИА Новостивчера в 23:56

The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году

ТАССвчера в 21:20

Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году

Вести.Ruвчера в 22:29

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

РБКвчера в 22:26

Солсбери назван лучшим местом для проживания в Англии

News.ruвчера в 21:36

Times назвала Солсбери лучшим городом Британии

RT на русскомвчера в 23:02
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Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него якобы напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.
Обновлено в 05:11
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Авто

Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей

Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке

В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств

«Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», — отметил он.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Бузова попросила Басту подписаться на нее в Instagram

Обновлено в 02:11
Политика

В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I Украине

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Общество

ФССП ограничила выезд из России почти 100 тыс. москвичей

Приставы ограничили выезд за рубеж из-за долгов 93 тыс. жителей Москвы.
Обновлено в 05:04
Общество

МЧС: сильные дожди надвигаются на Крым

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с сообщением о сильных дождях.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В ОАЭ создадут самый большой в мире искусственный коралловый риф

Обновлено в 04:02
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

В Нижнекамске младенец выпал из окна и выжил

В Нижнекамске вечером 12 апреля из окна четвертого этажа одного из общежитий выпал ребенок.
Обновлено вчера в 09:14
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