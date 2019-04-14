Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в БританииBFM.ru 03:45
Солсбери, где расположен средневековый готический собор Девы Марии, «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование», отмечают авторы списка. Лучшим местом для жизни в Шотландии, согласно рейтингу, стал город Данди. В Северной Ирландии лидирует по качеству жизни Холивуд.
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Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году
Вести.Ruвчера в 22:29
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
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Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ
Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
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Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
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Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
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14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» в трёх регионах на юго-востоке страны.
Обновлено в 01:06
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Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
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Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
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Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии
Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.
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Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
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Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
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Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Известный российский правозащитник ночью устроил стрельбу в центре Москвы и был задержан.
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Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49