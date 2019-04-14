Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в БританииBFM.ru 03:45

Солсбери, где расположен средневековый готический собор Девы Марии, «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование», отмечают авторы списка. Лучшим местом для жизни в Шотландии, согласно рейтингу, стал город Данди. В Северной Ирландии лидирует по качеству жизни Холивуд.
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Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, назван лучшим место для проживания в Великобритании

Эхо Москвы04:00

Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии

РИА Новостивчера в 23:56

The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году

ТАССвчера в 21:20

Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году

Вести.Ruвчера в 22:29

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

РБКвчера в 22:26

Солсбери назван лучшим местом для проживания в Англии

News.ruвчера в 21:36

Times назвала Солсбери лучшим городом Британии

RT на русскомвчера в 23:02
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Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым

В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Здоровье

В Аскинский район приедет бригада стоматологов из Уфы

Кабинеты оснащены оборудованием европейского качества, которое позволяет оказывать все виды стоматологической помощи на месте, в том числе проводить обследование методом аутофлуоресцентной диагностики для выявления онкопатологии полости рта.
Обновлено в 00:43
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено 12 апреля в 03:50
Политика

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Спорт

Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ

Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Политика

Как Украина начала силовую операцию в Донбассе

14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» в трёх регионах на юго-востоке страны.
Обновлено в 01:06
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Футбол

Йоветич травмировал колено и рискует пропустить остаток сезона

Есть опасения, что у футболиста травма крестообразных связок. Если диагноз подтвердится, то игрок пропустит как минимум несколько месяцев.
Обновлено в 02:08
Авто

Россияне потратили 180 млрд рублей на новые автомобили в марте

Россияне потратили на покупку новых автомобилей 180,6 миллиарда рублей в марте 2019 года. Об этом сообщили специалисты агентства «Автостат».
Обновлено в 01:57
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Общество

В ОАЭ создадут самый большой в мире искусственный коралловый риф

Обновлено в 04:02
Происшествия

Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы

Известный российский правозащитник ночью устроил стрельбу в центре Москвы и был задержан.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
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