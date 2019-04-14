Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в БританииLenta.ru 01:04
Солсбери стал лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году. К такому выводу пришли журналисты Times. Выбор пал на этот город с населением в 46 тысяч человек из-за исторического наследия и лучших школ.
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Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году
Вести.Ruвчера в 22:29
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