Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в БританииLenta.ru 01:04

Солсбери стал лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году. К такому выводу пришли журналисты Times. Выбор пал на этот город с населением в 46 тысяч человек из-за исторического наследия и лучших школ.
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«Санди таймс» назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии

Эхо Москвывчера в 22:07

Times назвала Солсбери лучшим городом Британии

RT на русскомвчера в 23:02

Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году

Вести.Ruвчера в 22:29

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

РБКвчера в 22:26

Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии

РИА Новостивчера в 23:56

Солсбери назван лучшим местом для проживания в Англии

News.ruвчера в 21:36

The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году

ТАССвчера в 21:20
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Политика

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Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие

Врачи борются за жизнь женщины, раненной снайпером в Донецке

Врачи продолжают оперировать жительницу поселка Александровка на окраине Донецка, раненную при обстреле в субботу утром, рассказал РИА Новости главврач центральной городской больницы №14 Игорь Рудченко.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 08:50
Транспорт

Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Обновлено 11 апреля в 03:52
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

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В Швеции произошел взрыв в магазине

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Дочь актера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой.
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Автоспорт

50 минут до старта: Комментарий Хельмута Марко

Пьер Гасли и Макс Ферстаппен стартуют на разной резине, и в теории у Пьера может быть шанс опередить напарника, но, думаю, мы уже обо всём договорились.
Обновлено в 01:20
Политика

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
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Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

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Обновлено вчера в 05:45
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

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Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Шоу-бизнес

Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж

Популярная в 90-е годы певица Азиза сообщила о намерении выйти замуж, причем этот брак станет для артистки первым официальным.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
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В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
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Авто

Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак

В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
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The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
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«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Мошенники объявили о запуске Binance DEX

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Обновлено вчера в 12:31
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Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской компании

Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Обновлено вчера в 20:15
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