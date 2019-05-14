Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереRT на русском вчера в 19:47
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта, который вступился за фашистов
ПолитРоссиявчера в 09:50
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Общество
Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы
68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено 12 мая в 23:59
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Религия
Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал противников и сторонников строительства храма святой Екатерины отказаться от уличных конфликтов и начать диалог.
Обновлено в 03:02
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Наука
В янтаре впервые нашли аммонита. Он попал туда уже мертвым
Кроме аммонита в янтарь попали несколько морских улиток, а также целый набор сухопутных существ: один паук, восемь мух, два жука, одна паразитическая оса и один таракан.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 20:16
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Авто
Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию
Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет возле Кремля
Стилист участие в пикете не стал отрицать.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп
Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд заболевшим раком супругам
Суд в Сан-Франциско обязал концерн выплатить двум американцам, заболевшим раком, более 2 млрд долларов.
Обновлено в 03:32
Музыка
Сергей Лазарев хотел бы провести Евровидение-2020 в Сочи
Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее Евровидение в Сочи По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле
Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.
Обновлено вчера в 06:59
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Политика
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Политика
Сердюков стал главой Объединенной авиастроительной корпорации
Экс-министр обороны России и индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков назначен на пост главы совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59