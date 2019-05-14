Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереRT на русском вчера в 19:47

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Общество Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы 68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8% Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).

Религия Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на разговор Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал противников и сторонников строительства храма святой Екатерины отказаться от уличных конфликтов и начать диалог.

Транспорт Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.

Наука В янтаре впервые нашли аммонита. Он попал туда уже мертвым Кроме аммонита в янтарь попали несколько морских улиток, а также целый набор сухопутных существ: один паук, восемь мух, два жука, одна паразитическая оса и один таракан.

Политика Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Политика Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Наука Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.

Авто Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.

Общество Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.

Политика Умер британский журналист Брайан Уолден В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Происшествия В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.

Музыка Сергей Лазарев хотел бы провести Евровидение-2020 в Сочи Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее Евровидение в Сочи По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию.

Футбол Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.

Гаджеты В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».

Политика В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.

Политика Сердюков стал главой Объединенной авиастроительной корпорации Экс-министр обороны России и индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков назначен на пост главы совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.