Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о БандереRT на русском вчера в 19:47

Вы это все слышали? Ты … у меня в студии говоришь, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? … Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу!

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Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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