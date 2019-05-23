Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистомRT на русском 07:13
Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.
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Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Неизвестный попытался задушить девочку в детсаду в Хакасии
Преступника, чуть не задушившего маленькую девочку, разыскивают в Хакасии. Неизвестный напал на ребенка в детском саду.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»
"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
Обновлено в 07:24
Экономика
Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Экономика
Росстат отозвал оценку о рекордном росте промпроизводства
Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле из-за ошибки в данных о динамике и объемах добычи газа, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 08:14
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов
Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.
Обновлено в 07:34
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет
В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе семьи Мединского за 200 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального рассказал о пентхаусе в Москве, который принадлежит Марине Мединской, супруге министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Орловский суд оставил в силе приговор датскому иеговисту
Орловский областной суд отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация), гражданину Дании Деннису Кристенсену, осужденному за экстремизм.
Обновлено в 07:35
Авто
На УАЗе сменился генеральный директор
На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 07:15
Авто
Автопилот Tesla водит хуже людей
Обычный автопилот Tesla помогает лишь вести автомобиль по выбранной полосе и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями, новая система обещает намного больше.
Обновлено в 05:35
Политика
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире, откуда выехали его вдова и сын
Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет.
Обновлено вчера в 16:17