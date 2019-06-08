Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера СШАRT на русском вчера в 13:28

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville. В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента.
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Соловьёва поразила реакция российских моряков на опасный манёвр крейсера США

Life.ruвчера в 20:30

Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США

Взгляд.рувчера в 19:55

В Сети оценили реакцию российских моряков на опасное сближение с крейсером США

РЕН ТВ07 июня в 23:55

Соловьев заметил загорающего моряка на видео опасного сближения кораблей

Телеканал 360°вчера в 15:40

Соловьева поразило спокойствие российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

ФАНвчера в 13:53

"Нервы железобетонные!": Соловьёв не сдержал эмоций, увидев реакцию русских моряков на манёвр крейсера ВМС США

Царьградвчера в 10:08

Соловьев удивился реакции российских моряков на маневр крейсера ВМС США

РИА Новостивчера в 15:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия

На месте убийства мастера спорта в Москве установили мемориал

Обновлено вчера в 20:34
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:07
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США

Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО своего производства

Обновлено в 08:45
Общество

Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

Обновлено в 07:31
Политика

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.
Обновлено 07 июня в 18:15
Происшествия

Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали

Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 08:48
Гаджеты

В Японии создали прибор для управления настроением

Японская компания Japan Display создала прибор, который позволит управлять настроением человека.
Обновлено в 08:50
Футбол

«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»

Обновлено в 02:35
Политика

Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»

Обновлено в 07:10
Футбол

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта

Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

Обновлено в 05:25
Происшествия

У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики

Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».
Обновлено в 06:05
Футбол

Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
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