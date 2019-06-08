Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера СШАRT на русском вчера в 13:28
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville. В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента.
Читать в источнике
Оценить721
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия
На месте убийства мастера спорта в Москве установили мемориал
Обновлено вчера в 20:34
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:07
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США
Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО своего производства
Обновлено в 08:45
Общество
Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.
Обновлено 07 июня в 18:15
Происшествия
Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали
Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 08:48
Гаджеты
В Японии создали прибор для управления настроением
Японская компания Japan Display создала прибор, который позволит управлять настроением человека.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Обновлено в 07:10
Футбол
Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций
Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Прямая линия с Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов.
Обновлено в 01:25
Происшествия
У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики
Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».
Обновлено в 06:05
Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02