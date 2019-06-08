Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС СШАРБК 15:28
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.
Читать в источнике
Оценить590
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Футбол
Бельгия обыграла сборную Казахстана
Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 16:42
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 20:59
Политика
Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок
Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено в 19:49
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Кино
В Сети появился трейлер нового фэнтези-сериала «Темные начала»
Сериал называется «Темные начала». Зритель может познакомиться с ним уже в конце года. Его снимают по одноименной трилогии Филипа Пулмана.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено в 21:26
Технологии
В России разработали систему дополненной реальности для незрячих людей
Российская компания «Прозрение» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), который проходил с 6 по 8 июня 2019 года, представила свою систему дополненной реальности для незрячих и слабовидящих людей.
Обновлено в 12:48
Политика
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.
Обновлено в 22:20
Политика
В Казахстане стартовали президентские выборы
Обновлено в 21:16
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео
В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
Обновлено в 14:37
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Обновлено в 07:12
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено в 20:44
Футбол
Сборная Италии разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Италии с разгромным счетом победила Грецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Николо Барелла, защитник Леонардо Бонуччи, а также нападающий Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 16:47
Транспорт
Оплату проезда при помощи лица протестируют в метро Москвы
Власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц в метрополитене.
Обновлено в 21:46