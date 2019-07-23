с чего всё началось

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о реакции украинцев на его шоу в Киеве.

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Происшествия Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки Boeing 767 российской авиакомпании AzurAir, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.

Экономика Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы» Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Технологии Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.

Армия и оружие Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.

Политика Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.

Экономика Объем свободных денег у россиян в июне вырос до максимума с декабря Объем свободных денег в бюджете граждан РФ в июне вырос по сравнению с маем на 11,4%, составив 33,1 тысячи рублей, свидетельствуют данные холдинга «Ромир».

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Политика Трамп заявил о возможности стереть с лица земли Афганистан за 10 дней Американский президент Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане всего за 7-10 дней.

Происшествия В Москве задержали группу вымогателей В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.