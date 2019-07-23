Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в КиевеiReactor вчера в 19:09
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о реакции украинцев на его шоу в Киеве.
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с чего всё началось
Журналист разместил в Twitter публикацию "Газеты.ру", в которой утверждается, что российскую передачу якобы транслировали в одном из букмекерских клубов украинской столицы.РИА Новостивчера в 17:16
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Соловьева рассмешила реакция украинцев на показ его передачи в Киеве
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