Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в КиевеiReactor вчера в 19:09

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о реакции украинцев на его шоу в Киеве.
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 в Твиттере публикацию портала Газета.ру, сообщившего о предполагаемой трансляции шоу, Соловьев предположил, что возмущение украинцев данным фактом можно объяснить тем, что российского журналиста просто боятся.
Московский Комсомолецвчера в 18:15

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Соловьев посмеялся над украинцами, которые увидели его программу в центре Киева

URA.Ruвчера в 22:34

Соловьев ответил разозлившимся из-за трансляции его шоу в Киеве украинцам

Народные новостивчера в 20:39

Соловьёв высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

News.ruвчера в 18:18

Соловьева рассмешила реакция украинцев на показ его передачи в Киеве

Московский Комсомолецвчера в 18:30

Соловьев оценил реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

ФАНвчера в 19:39

Соловьев посмеялся над реакцией украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

Газета.Ruвчера в 17:33

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Lenta.ruвчера в 14:33
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Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Футбол

Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

Обновлено в 02:48
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском

Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
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Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Общество

Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Энергетика

В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
Обновлено вчера в 18:39
Музыка

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Общество

В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень

В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.
Обновлено в 03:35
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Политика

Путин дал поручение по размещению отходов в районе станции «Шиес»

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и доложить до 1 сентября.
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Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
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Игры

В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма

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Происшествия

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

Обновлено в 05:24
Авто

Автозаводы Петербурга увеличили выпуск машин на 3,3%

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Экономика

ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций

ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%

Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
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Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
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Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
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Хоккей

Войнов тренируется в первом звене «Авангарда»

Защитник Вячеслав Войнов, недавно пополнивший состав «Авангарда», проводит тренировочные сборы в первом звене команды.
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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:43
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

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Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
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Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее

Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки

Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
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