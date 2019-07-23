Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в КиевеiReactor вчера в 19:09
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о реакции украинцев на его шоу в Киеве.
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с чего всё началось
Комментируя в своем микроблоге в Твиттере публикацию портала Газета.ру, сообщившего о предполагаемой трансляции шоу, Соловьев предположил, что возмущение украинцев данным фактом можно объяснить тем, что российского журналиста просто боятся.Московский Комсомолецвчера в 18:15
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Соловьев ответил разозлившимся из-за трансляции его шоу в Киеве украинцам
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Соловьева рассмешила реакция украинцев на показ его передачи в Киеве
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Политика
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