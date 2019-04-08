Политика
Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее РоссииURA.Ru 12:13
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи. Соловьев назвал мысли Познера «банальностями» и рассказал, что объединяет россиян.
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Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.
— Владимир Познер, телеведущийИзвестия 00:24
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