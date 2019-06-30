Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в РоссииРИА Новости 17:14

Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдёмся. Невелика потеря.

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Армия и оружие Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском «Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.

Армия и оружие Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.

Общество «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Общество Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.

Армия и оружие Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".

Общество В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг С 1 июля второй раз в 2019 году происходит корректировка тарифов на коммунальные услуги, однако для москвичей отдельные тарифы на электроэнергию не повысятся, сообщили "Интерфаксу" в департаменте экономической политики и развития столицы.

Происшествия В США десять человек погибли в результате крушения самолета Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Политика Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.

Экономика Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa Партнер Data Insight Борис Овчинников называет aviakassa.com онлайн-агентством среднего размера: «Через него проходит примерно 100 000–200 000 интернет-заказов в год, тогда как Ozon.travel заявляет о 2 млн заказов в год».

Шоу-бизнес Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.

Футбол Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду» Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.

Политика Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Политика Восковую Терезу Мэй убрали из Музея мадам Тюссо Восковую фигуру Терезы Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо еще до того, как политик рассталась с должностью.

Космос Компания Маска SpaceX потеряла три спутника Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.