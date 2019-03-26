Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертовРоссийская газета вчера в 15:04
Более грубо высказался Вайнер, после чего Степанян не выдержал и облил визави водой. Ведущий программы Владимир Соловьев и его коллега Сергей Михеев смогли предотвратить драку, но последовательно отправили обоих оппонентов из студии. Соловьев при этом попросил охрану обеспечить порядок и вне эфира.
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Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны.
— Владимир Соловьев, российский журналистГазета.Ru вчера в 17:14
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