Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертовРоссийская газета вчера в 15:04
Более грубо высказался Вайнер, после чего Степанян не выдержал и облил визави водой. Ведущий программы Владимир Соловьев и его коллега Сергей Михеев смогли предотвратить драку, но последовательно отправили обоих оппонентов из студии. Соловьев при этом попросил охрану обеспечить порядок и вне эфира.
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Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны.
— Владимир Соловьев, российский журналистГазета.Ru вчера в 17:14
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
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Футбол
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Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
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Происшествия
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Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
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Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
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